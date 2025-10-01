La obra se anunció oficialmente en agosto de 2025, y quedarán finalizados antes del comienzo de la segunda edición del Ironman 5150.

En aquel anuncio inicial, el Municipio comunicó que la reconstrucción involucraría tareas de base estructural, drenaje, nivelación y repavimentación con adoquines articulados para resolver problemas de desgaste, hundimientos y circulación irregular.

En este sentido, también se proyectó también la instalación de elementos de seguridad urbana, como pilares y cadenas para delimitar zonas de tránsito vehicular y peatonal.

Desde entonces, los equipos de obra procedieron a remover los antiguos adoquines deteriorados, nivelar la base y acondicionar el lecho de apoyo, para luego colocar los nuevos bloques de hormigón articulado en tonalidades grises y rojas y seguir así pautas de diseño armónico con el entorno portuario y costero.

En el avance final de la obra se aprecia la superposición de pestañas de adoquines bien alineadas, juntas prolijas y uniformidad en el patrón de colocación. También se ve claramente la delimitación mediante pilares y cadenas instaladas a ambos lados de la calzada para reforzar la separación entre vehículos y peatones.

En lo que respecta a los trabajos pendientes para el resto de esta semana se destaca el retiro de los adoquines antiguos para completar la transición hacia la nueva pavimentación.

Impacto urbano, turístico y cultural

Más allá del aspecto estrictamente vial, esta restauración busca jerarquizar al Paseo del Puerto como eje turístico, cultural y de esparcimiento. Los Galpones del Puerto son ya escenario frecuente de ferias, shows, mercados artesanales y eventos al aire libre. Contar con una infraestructura moderna y segura optimiza la experiencia de vecinos y visitantes, lo cual fortalece el perfil de la ciudad como destino turístico de excelencia.

Con estas intervenciones se pretende mejorar no solo la circulación, sino también la accesibilidad, la estética urbana y la convivencia de distintos modos de movilidad (peatonal, ciclista, automotor). El nuevo pavimento evita desniveles peligrosos y reduce el desgaste ante la alternancia de humedad, sol y tránsito intenso.

Todas estas acciones se inscriben bajo el programa +Caminos, una iniciativa municipal de proyección integral que tiene por objetivo reforzar el entramado vial, poner en valor los espacios públicos y garantizar rutas seguras, accesibles y modernas en toda la ciudad.