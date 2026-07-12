Desde la Municipalidad de Gualeguaychú dieron a conocer la devolución de distintos vecinos de los barrios en que se instalaron los Puntos de Seguridad. Según se informó, el intendente Mauricio Davico conversó con vecinos que relataron cómo cambió la vida cotidiana desde que se mantiene una presencia preventiva permanente en el lugar.

"Antes era un descontrol", expresó una de los vecinas del Barrio 348, mientras que otro consideró que antes “literalmente, no podías salir a la calle y ahora los chicos vienen a la plaza a toda hora”.

“Los cinco Puntos de Seguridad fueron inaugurados para garantizar presencia policial permanente las 24 horas, fortalecer las tareas preventivas y acercar las fuerzas de seguridad a los barrios. A pocos meses de su puesta en funcionamiento, los propios vecinos comienzan a dar cuenta de los resultados”, aseguraron desde el Municipio, y consideraron que “los testimonios reflejan una realidad que hoy se repite en distintos barrios donde funcionan estos espacios, España y Guillermo Saraví; Federación y Santiago Díaz; Clavarino y Misiones; Plaza del Barrio 348 y en la Plaza del Barrio Molinari: la recuperación de la tranquilidad, una mayor sensación de seguridad y la vuelta de las familias a los espacios públicos”.