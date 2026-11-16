El pronóstico para este lunes en la ciudad anticipa una temperatura máxima de 30 °C, cielo variable durante el día y un desmejoramiento marcado hacia el cierre de la jornada con alta probabilidad de precipitaciones.

Gualeguaychú se prepara para transitar un inicio de semana bajo condiciones de tiempo inestable hacia el final del día. La jornada comenzará con un ambiente cálido y una temperatura mínima de 20 °C, que trepará hasta alcanzar una máxima de 30 °C durante la tarde.

El cielo se mantendrá con nubosidad variable, acompañado por vientos leves a moderados del sector este a unas 9 mph, una humedad relativa del 60% y un índice UV en nivel moderado (4). Si bien durante la mañana y las primeras horas de la tarde la probabilidad de lluvias se mantiene baja, el panorama cambiará radicalmente hacia la noche, cuando se espera un desmejoramiento notable con chaparrones y tormentas generalizadas (85% de probabilidad).