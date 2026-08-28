Gualeguaychú tendrá este viernes una jornada marcada por la inestabilidad y temperaturas frescas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 18, con probabilidad de tormentas aisladas y cielo algo nublado durante el día.

Mientras tanto, el SMN mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para distintos sectores de Entre Ríos. La advertencia alcanza a los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay, San Salvador, Concordia, Federación, Feliciano, Federal y La Paz.