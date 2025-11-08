TIEMPO EN LA CIUDAD
Anticipan un fin de semana sin lluvias y con temperaturas en alza
Después de una jornada de viernes marcada por las precipitaciones en buena parte de la región, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana con mejores condiciones, sin lluvias y con un gradual aumento de las marcas térmicas.
Para este sábado se prevé en Gualeguaychú una mínima de 12° y una máxima de 21°, valores más altos que los registrados el viernes. El cielo se mantendrá entre mayormente nublado y parcialmente nublado durante todo el día.
El domingo llegará con un escenario aún más favorable: el SMN pronostica una mínima de 12° y una máxima de 24°, consolidando el ascenso de temperaturas y una mejora general en las condiciones del tiempo.
Desde el inicio de la próxima semana, el organismo nacional proyecta varios días con estabilidad y sin chances de precipitaciones.