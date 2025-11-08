Después de una jornada de viernes marcada por las precipitaciones en buena parte de la región, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana con mejores condiciones, sin lluvias y con un gradual aumento de las marcas térmicas.

Para este sábado se prevé en Gualeguaychú una mínima de 12° y una máxima de 21°, valores más altos que los registrados el viernes. El cielo se mantendrá entre mayormente nublado y parcialmente nublado durante todo el día.

El domingo llegará con un escenario aún más favorable: el SMN pronostica una mínima de 12° y una máxima de 24°, consolidando el ascenso de temperaturas y una mejora general en las condiciones del tiempo.

Desde el inicio de la próxima semana, el organismo nacional proyecta varios días con estabilidad y sin chances de precipitaciones.