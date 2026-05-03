El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 4 de mayo, Gualeguaychú tendrá una jornada estable, con cielo entre parcial y algo nublado, sin probabilidad de precipitaciones y condiciones de tiempo agradables para gran parte del día.

La temperatura se ubicará entre una mínima cercana a los 8°C y una máxima que alcanzará los 22°C, en un contexto de ambiente templado para esta época del año. Durante la mañana se espera nubosidad variable, mientras que hacia la tarde el cielo se mantendría parcialmente nublado, con leve ascenso térmico.

En cuanto al viento, se prevé circulación del sector norte, con intensidades moderadas que oscilarán entre 11 y 28 km/h, lo que contribuirá a mantener una sensación térmica estable a lo largo de la jornada.

La humedad se mantendrá en niveles moderados y la visibilidad será buena, sin fenómenos significativos que afecten las condiciones generales del tiempo.

De esta manera, el inicio de la semana en la ciudad se presentará sin inestabilidades, con un clima ideal para actividades al aire libre.