El pronóstico para este viernes indica que las temperaturas irán en ascenso desde los 18 grados de mínima hasta alcanzar los 29 grados al mediodía. Se espera que la jornada esté parcialmente nublada, con mayores probabilidades de que el cielo se despeje hacia la noche.



El sábado, en tanto, se anuncia con temperaturas ligeramente menores, aunque mayormente nublado y con probables lluvias por la noche.



Sin embargo, se prevé que el tiempo componga en el transcurso del domingo, y que el sol asome para el mediodía. Las temperaturas se ubicarían en un rango de 18 a 26 grados. El lunes continuaría esta tendencia favorable, con un clima parcialmente nublado pero con térmicas no mayores a 27 grados.



