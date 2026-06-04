El pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada en la ciudad, con una mínima de 14 grados y una máxima que rondará los 20. Las condiciones se mantendrán estables durante el viernes, aunque podrían desmejorar hacia el fin de semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén chaparrones y lluvias aisladas a partir del sábado por la tarde-noche y durante el domingo en Gualeguaychú y la región.

En el resto de Entre Ríos, el viernes también se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas similares. En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se esperan mínimas de 15 grados y máximas de 22, mientras que en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador las marcas térmicas oscilarán entre los 14 y 22 grados, con cielo parcialmente nublado.