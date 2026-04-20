PRONÓSTICO PARA ESTE LUNES
Anticipan una mañana inestable con posibles tormentas en la ciudad
El pronóstico anticipa una jornada inestable para este lunes en Gualeguaychú, con probabilidad de tormentas durante la mañana y mejoras hacia la tarde.
De acuerdo con los datos meteorológicos, la madrugada y las primeras horas del día se presentarán con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán los 19 grados, acompañadas por vientos leves del sector este y noreste.
Hacia media mañana, alrededor de las 11, se espera un desmejoramiento de las condiciones con la llegada de chubascos tormentosos. La temperatura ascenderá a los 22 grados, con una sensación térmica de 23 y vientos moderados del noreste. La probabilidad de precipitaciones será del 30%.
Por la tarde, el tiempo tenderá a mejorar, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 23 grados. Sin embargo, se mantendrá la nubosidad y el viento moderado del noreste durante gran parte de la jornada.
Ya hacia la tarde-noche, el cielo continuará mayormente cubierto, con una paulatina disminución del viento y temperaturas en descenso, ubicándose en torno a los 20 grados.
Para el cierre del día, se prevé un cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 19 grados, con vientos del este de intensidad moderada.