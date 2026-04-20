De acuerdo con los datos meteorológicos, la madrugada y las primeras horas del día se presentarán con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán los 19 grados, acompañadas por vientos leves del sector este y noreste.

Hacia media mañana, alrededor de las 11, se espera un desmejoramiento de las condiciones con la llegada de chubascos tormentosos. La temperatura ascenderá a los 22 grados, con una sensación térmica de 23 y vientos moderados del noreste. La probabilidad de precipitaciones será del 30%.

Por la tarde, el tiempo tenderá a mejorar, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 23 grados. Sin embargo, se mantendrá la nubosidad y el viento moderado del noreste durante gran parte de la jornada.

Ya hacia la tarde-noche, el cielo continuará mayormente cubierto, con una paulatina disminución del viento y temperaturas en descenso, ubicándose en torno a los 20 grados.

Para el cierre del día, se prevé un cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 19 grados, con vientos del este de intensidad moderada.