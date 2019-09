Antonella Ruiz Díaz competirá en el Mundial de Para Atletismo en Doha

La confirmación para la atleta de la ciudad se dio el lunes, cuando se presentó en el Cenard a realizar una semana de entrenamiento, luego de su participación en los Parapanamericanos de Lima. “Vine a entrenar durante toda la semana, con la expectativa de poder trabajar con los entrenadores de la Selección. Pero me sorprendieron con la confirmación de que participaré en el Mundial de Doha, así que ya me quedo concentrada en el Cenard hasta que viajemos al torneo”, señaló Antonella en diálogo con El Picado desde Cero.

Será la primera participación mundialista de Ruiz Díaz, que competirá en las mismas competencias en las que participó en Lima, Lanzamiento de Bala y Disco dentro de la categoría T41 reservada para atletas de talla baja.

“Es una alegría muy grande, no me lo esperaba. Sabíamos que estaba la posibilidad de confirmar a los atletas argentinos que irían al Mundial, pero nunca me imaginé que uno de esos lugares sería para mí”, dijo emocionada Antonella, que será la única atleta entrerriana de la delegación nacional.

A su vez, contó cuáles serán sus próximos objetivos dentro del atletismo, indicando que “primero quiero hacer un buen Mundial, será una linda exigencia competir contra atletas de otros países. Pero mi gran objetivo es conseguir la marca para poder competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Todavía no sabemos cuáles serán las marcas que tendremos que hacer para clasificar, según nos comentaron las van a confirmar el año que viene, pero el objetivo de poder mejorar las marcas y tratar de clasificar a Tokio para cumplir un nuevo desafío”.