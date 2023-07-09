La joven de la ciudad comenzó su participación en el segundo día de competencias en el Mundial de Atletismo Adaptado, donde nuestra representante logró ubicarse entre las cuatro mejores del mundo con un registro de 9,24 metros en el impulso de la bala en la categoría F41.

Los resultados quedaron de la siguiente manera:

1. TLILI Raoua - 10,15 metros (Túnez)

2. KHAKIMOVA Kubaro - 9,83 metros (Uzbekistán)

3. BUITRAGO Mayerli - 9,62 metros (Colombia)

4. RUIZ DIAZ, Antonella - 9,24 metros (Argentina)

5. BEN KOELLEB Samar - 8,86 metros (Túnez)

6. KARIM Youssra - 8,80 metros (Marruecos)

7. LOPEZ Estefany - 8,35 metros (Ecuador)

8. EL GARAA Hayat - 7,80 metros (Marruecos)

9. BOLTON Charlotte - 7,49 metros (Canadá)

10. NDAKARA Veronica - 6,58 metros (África Central)



Este resultado confirma una vez más las grandes posibilidades de Antonella de representar a la delegación Argentina en sus segundos Juegos Paralímpicos en París 2024.



Antonella Ruiz Diaz volverá a competir en este mundial el próximo viernes 14 de julio en la prueba de Lanzamiento de Disco F41.

Estamos orgullosos de su participación y de cómo ha llevado en alto la bandera de nuestra ciudad y de todo nuestro país en la búsqueda de conquistar un nuevo sueño Paralímpico.