En la competencia llevada a cabo en la madrugada de Argentina, Antonella Ruiz Díaz tuvo un rendimiento parejo y con lanzamientos cercanos a su mejor marca de 28,21 que no alcanzó a superar.

Arrancó tirando 25,12 y en el segundo intento consiguió la marca de 27,82 que la colocó momentáneamente en el cuarto puesto, en tanto que cerró la etapa clasificatoria con un lanzamiento de 26,45 avanzando a la segunda instancia cuarta.

En los últimos tres intentos, Antonella tuvo dos registros nulos y en el último intento marcó 27.77, aunque para ese momento, la ecuatoriana Estefany López había metido un tiro de 30,27 que le daba el tercer lugar.

Finalmente, el triunfo quedó para la tunecina Raoua Tlili con 37,00 seguida de la marroquí Yousrra Karim con 35,42, tercera quedó la ecuatoriana Estefany López con 30.27, cuarta fue la marroquí Hayat El Garaa con 30,15, quinta fue Antonella Ruiz Díaz con 27,82, en el sexto lugar clasificó la tunecina Samar Ben Koeleb con 27,43 y séptima fue la polaca Renata Sliwinska con 24,73.

De esta manera, Antonella cerró su participación mundialista con un cuarto lugar en Bala y un quinto en Disco, consiguiendo la clasificación para los Juegos Paralímpicos de París 2024, siendo al primer atleta argentina en conseguir el pasaporte olímpico un año antes de la competencia.