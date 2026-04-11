La atleta gualeguaychuense Antonella Ruiz Díaz, medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024, regresó este fin de semana a la competencia en lanzamiento de disco, tras su paréntesis deportivo en 2024 por maternidad.

Ruiz Díaz fue parte del certamen “Olga Jordán” en el Cenard, donde registró una marca de 7,82 metros, por debajo de su mejor producción (9,89), lograda en los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023, en un rendimiento esperable tras el tiempo de inactividad.