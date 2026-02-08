El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia buen tiempo y muy caluroso para este domingo 8 de febrero. La jornada estará mayormente soleada, con casi nula nubosidad y temperaturas máximas de hasta 31 grados.

En Gualeguaychú se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 31 grados. La jornada tendrá cielo entre despejado y ligeramente nublado.

Sin embargo, para este lunes se anticipa un pequeño alivio por la llegada de elevada nubosidad y posibles inestabilidades. Para mañana hay baja probabilidad de lluvias y los principales anuncios se dan para el miércoles.