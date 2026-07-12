La Municipalidad pondrá en marcha este lunes un nuevo cronograma de bacheos y reparaciones de la trama vial que se extenderá, en principio, hasta el 17 de julio. Como consecuencia de los trabajos, habrá cortes totales o parciales del tránsito en distintos sectores de la ciudad.

Las primeras intervenciones se realizarán en Seguí, entre Rodó y Cervantes; Ángel Elías, entre San Juan e Ituzaingó y entre Rodó y Guido Spano; la intersección de Smith y Guido Spano; Nogoyá, entre J. J. Franco y Colombo, y entre Colombo y Rivadavia; Bolívar, entre López y Planes y Pasteur; Pasteur, entre San Martín y Bolívar; y Corrientes, entre Luis N. Palma y Urquiza.

Desde el inicio de las tareas en cada uno de esos sectores, el tránsito permanecerá restringido, de manera total o parcial según el lugar, hasta que finalice el proceso de fraguado del material utilizado en las reparaciones.

De acuerdo con lo informado por el Municipio, cada intervención demandará aproximadamente cinco días, aunque ese plazo podría extenderse en caso de lluvias o condiciones climáticas adversas.