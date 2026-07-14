El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un miércoles con ascenso de las temperaturas en toda la provincia. El clima cálido será en vísperas de la llegada de lluvias y chaparrones previstos para el cierre de esta semana.

Tanto en el departamento Gualeguaychú como en los de Colón, Uruguay, Tala e Islas se espera una temperatura mínima en torno a los 10 grados y máximas de hasta 19 grados. En estas localidades se pronostica un día con el cielo mayormente cubierto,



En Gualeguaychú, el pico térmico llegará hacia al mediodía, alrededor de las 13 horas, y se espera que antes, en el transcurso de la mañana, pueda despejarse el cielo por momentos.

Para el jueves, las temperaturas serán más cálidas aún, con mínimas de no menos de 15 grados en las primeras horas de la mañana, y estarán acompañadas de lluvias que llegarían durante la madrugada y se extenderían durante buena parte del día.



Las inestabilidades y pronósticos de lluvias continuarían hacia el fin de semana.



¿Qué es un “veranito de San Juan”?



El veranito de San Juan es un fenómeno meteorológico característico del hemisferio sur (especialmente en Argentina, Chile, Uruguay y el sur de Brasil) en el que se registra un breve período de temperaturas atípicamente cálidas o templadas en pleno invierno.

Este respiro del frío suele presentar las siguientes características:

Duración: Puede extenderse entre 3 y 7 días.

Causa meteorológica: Se produce cuando el ingreso de masas de aire cálido y húmedo provenientes del norte desplaza temporalmente al aire frío polar que domina la estación.

Efectos: El descenso de las heladas y el aumento de las temperaturas (que en ocasiones pueden superar los 20 o 25 °C, dependiendo de la región) dan paso a jornadas soleadas y templadas

El fenómeno debe su nombre a que suele coincidir con la celebración del Día de San Juan Bautista, que se conmemora todos los 24 de junio, muy cerca del solsticio de invierno. Aunque el evento climático a veces se adelanta o se atrasa unos días respecto a esta fecha en el calendario, es popularmente conocido por esta festividad.