El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tormentas aisladas para este viernes en la ciudad, con temperaturas que seguirán por encima de lo habitual. El mal tiempo también alcanzará a gran parte de Entre Ríos.

Gualeguaychú volverá a tener condiciones inestables este viernes, en el marco de una semana marcada por temperaturas inusualmente altas para la época. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas aisladas durante la jornada, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima que rondará los 25.

El fenómeno se da en medio de lo que popularmente se conoce como un “veranito de San Juan”, con registros térmicos que superan ampliamente los promedios habituales de julio. A pesar de las lluvias previstas, el ambiente continuará templado y húmedo.

Las condiciones inestables podrían extenderse durante el fin de semana, aunque con mejoramientos temporarios.

Panorama en el resto de la provincia

El mal tiempo no será exclusivo del sur provincial. En distintas zonas de Entre Ríos también se anticipa un viernes con abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones.

En el centro de la provincia —incluyendo Paraná, Villaguay, Diamante, La Paz y Nogoyá— se prevén lluvias aisladas hacia la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 26 grados.

Por su parte, en el noreste entrerriano —Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador— el cielo se mantendrá mayormente nublado durante toda la jornada, con marcas térmicas similares, aunque sin un pronóstico tan marcado de precipitaciones.

De este modo, la provincia continuará bajo un escenario climático inusual para el invierno, con temperaturas elevadas y episodios de inestabilidad que podrían repetirse en los próximos días.