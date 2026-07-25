El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- pronostica que el fin de semana comenzará con neblinas en la ciudad. El cielo estará parcialmente nublado. El domingo también habría presencia de nubes durante toda la jornada.

La temperatura en Gualeguaychú este sábado será templada, la mínima rondará los 10 grados y la máxima los 18.

Así estará el tiempo este sábado



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. En la capital y alrededores se anuncian bancos de niebla y cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 10 grados y una máxima de 20 grados. Allí también se prevé un sábado con nieblas y cielo parcialmente cubierto.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados. En estas localidades también se pronostican nieblas y un día con cielo mayormente nublado.