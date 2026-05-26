Luego de un martes con altísima neblina por la mañana y humedad persistente por la tarde, el pronóstico del tiempo para este miércoles anuncia condiciones meteorológicas similares: una jornada que se prevé nublada, húmeda y con temperaturas que irán de los 8 grados al amanecer hasta los 15 grados de máxima después del mediodía.

La humedad pronosticada es del 89%.

Al anochecer, las térmicas tendrán un descenso de tan sólo 1 o 2 grados menos. De esta manera, en la madrugada del jueves habrá temperaturas en torno a los 13 grados, que recién llegarán a la mínima de 12 y 11 grados al amanecer del nuevo día.

Hasta el momento, se espera que el clima continúe en un rango de temperaturas y valores de humedad similares durante los días siguientes.