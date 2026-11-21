La Cooperativa Eléctrica informó que el próximo martes 24 de noviembre realizará una interrupción programada del servicio eléctrico debido a trabajos de infraestructura.

Según se comunicó, el corte está previsto entre las 8 y las 12, aproximadamente, y afectará al sector comprendido entre las siguientes calles: al norte, Guido Spano; al sur, Rivadavia; al este, Adolfo Alsina; y al oeste, Cafferata de Fravega.

Durante ese período, personal de la Cooperativa trabajará en la vinculación de una nueva línea aérea de media tensión.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios de la zona tener en cuenta esta interrupción, cuya duración está sujeta al desarrollo de las tareas.