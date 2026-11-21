POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Anuncian un corte programado de energía eléctrica para el martes en varias zonas de la ciudad
La Cooperativa Eléctrica informó que el próximo martes 24 de noviembre realizará una interrupción programada del servicio eléctrico debido a trabajos de infraestructura.
Según se comunicó, el corte está previsto entre las 8 y las 12, aproximadamente, y afectará al sector comprendido entre las siguientes calles: al norte, Guido Spano; al sur, Rivadavia; al este, Adolfo Alsina; y al oeste, Cafferata de Fravega.
Durante ese período, personal de la Cooperativa trabajará en la vinculación de una nueva línea aérea de media tensión.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios de la zona tener en cuenta esta interrupción, cuya duración está sujeta al desarrollo de las tareas.
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