En continuidad con las condiciones meteorológicas del sábado, el pronóstico para este domingo en Gualeguaychú indica que el tiempo se mantendrá parcialmente nublado, con probabilidades de que el sol asome en intervalos de la mañana y primeras horas de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registradas en las primeras horas del día se situaron apenas por encima de los 10 grados y se prevé que las máximas alcancen los 20 grados poco después del mediodía.

Hacia el atardecer, las térmicas irán en descenso y alcanzarían los 13 grados en la medianoche y madrugada del lunes.

Para el inicio de semana, se espera que continúen las temperaturas ligeramente cálidas que darán paso a un tiempo inestable y con posibles lluvias durante el martes y el miércoles.