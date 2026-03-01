El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo con muy buenas condiciones del tiempo en Gualeguaychú y temperaturas que volverán a ubicarse por encima de los 30 grados. No se anuncian lluvias para los próximos días, por lo que el fin de semana se desarrollará con tiempo estable y marcado calor.

En la ciudad se espera una temperatura mínima de 18 grados y una máxima que alcanzará los 31. La jornada se presentará con cielo algo nublado y viento leve, en un contexto ideal para actividades al aire libre, aunque con altas marcas térmicas durante la tarde.

En el resto de la provincia las condiciones serán similares. En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se prevé una mínima de 20 grados y una máxima de 31, también con cielo algo nublado.

Por su parte, en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 31 grados, en un domingo con nubosidad parcial.

El panorama general en Entre Ríos será de estabilidad atmosférica y calor sostenido, sin precipitaciones en el horizonte inmediato, de acuerdo al organismo nacional.