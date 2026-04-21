El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anunció que llegará un frente frío a Entre Ríos que provocará un marcado descenso de las temperaturas.

El viento sur se sentirá a partir de este martes por la tarde y noche. Progresivamente, descenderán las térmicas. El frío se notará sobre todo durante la madrugada y mañana de este miércoles, con mínimas de entre 11 y 12 grados en Gualeguaychú.

Al mismo tiempo, el frente frío provocará una mejora progresiva de las condiciones del tiempo. Las inestabilidades permanecerán este martes y, a partir de mañana, se aguarda una disminución de la nubosidad.

En tanto, las temperaturas máximas que se prevén para el mediodía y primeras horas de la tarde no superarían los 20 grados.