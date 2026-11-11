Luego de un miércoles pesado, el pronóstico del tiempo indica que las temperaturas continuarán en aumento en Gualeguaychú y alrededores. Las mínimas previstas para la madrugada del jueves no bajarían de los 18 grados, y se espera que las térmicas asciendan en el transcurso de la mañana hasta alcanzar los 30 grados de máxima hacia el mediodía.

El cielo estará mayormente despejado durante toda la jornada

El calor persistirá durante la tarde y el termómetro bajará a unos agradables 24 grados recién al anochecer.

Para el viernes, las condiciones meteorológicas serán similares, con un rango de temperaturas que irá de los 19 a los 29 grados.

El sábado llegaría con probabilidad de lluvias intermitentes, que darían paso a un gradual descenso térmico para el domingo. Ambos días se anuncian mayormente nublados.