Luego de un miércoles nublado y con temperaturas que no superaron los 13 grados de máxima, el pronóstico para este jueves en Gualeguaychú indica que el cielo seguirá opaco y las térmicas continuarán su descenso. Sin embargo, a pesar de las bajas temperaturas, los niveles de humedad llegarían a un 90% aproximadamente.

Se espera que las mínimas se ubiquen en torno a los 8 grados durante la madrugada, pero que no pasen de los 9 de máxima al mediodía. Se prevén lluvias para las primeras horas de la mañana, que cesarían hacia la tarde, dando paso a una noche con el cielo cerrado y un resto de la semana nublado.

En cuanto a las temperaturas, los días siguientes serán ligeramente más cálidos, con máximas de hasta 18 grados.

Hasta el momento, hay posibilidades de que las precipitaciones vuelvan a hacerse presentes en la región durante el domingo.