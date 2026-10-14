Luego de un miércoles cálido y parcialmente soleado, las temperaturas continuarán en aumento en la ciudad como antesala de probables lluvias que llegarían este jueves entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.



Se espera que por la mañana el cielo esté parcialmente nublado, y que las térmicas vayan en ascenso. Las mínimas se ubicarían en torno a los14 grados e irían en ascenso hasta alcanzar una temperatura máxima de 20 grados para el mediodía. Para este punto de la jornada se pronostican mayores probabilidades de lluvias, aunque de muy baja intensidad.



Si bien las precipitaciones podrían extenderse hasta bien entrada la tarde, se espera que el tiempo componga y el sol vuelva a asomar durante las últimas horas de luz del día. Para la noche, se prevé que el cielo esté despejado.



