Tras un miércoles soleado y con temperaturas ligeramente más cálidas que los días previos, el pronóstico para este jueves indica que las condiciones meteorológicas estarán inestables, con probabilidad de lluvias durante la mañana y mediodía.

Hacia la tarde, en cambio, se prevé que el sol asome por momentos y que el cielo vuelva a estar mayormente nublado por la noche.

Sin embargo, la previsión para el viernes es favorable: aunque no se descartan lloviznas aisladas en la madrugada, buena parte de la jornada estaría acompañada de sol y algunas nubes. Estas condiciones darían paso a un fin de semana parcialmente soleado y sin lluvias.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas previstas para este jueves estarían en torno a los 14 grados y las máximas no superarían los 18 grados. Esta rango térmico se replicaría durante el viernes.