Luego de un miércoles soleado y con temperaturas otoñales, el jueves se anuncia inestable y con altas probabilidades de lluvias en Gualeguaychú y alrededores.

De acuerdo a los indicadores meteorológicos, en las primeras horas del día las temperaturas llegarán al mínimo de 8 grados. Con el correr de la mañana, en la que se prevé un cielo parcialmente nublado, las térmicas irán en ascenso hasta alcanzar la máxima de 13 grados al mediodía.

Para ese entonces se espera que lleguen las precipitaciones a esta región, y que persistan durante el resto de la jornada.

Hasta el momento, el pronóstico para el viernes descarta la probabilidad de lluvias e indica que podría retornar el sol durante la mañana.