Luego de un miércoles nublado y con lluvias dispares, el pronóstico anuncia un jueves mayormente soleado y con temperaturas que irán desde los 8 grados en las primeras horas de la mañana hasta los 20 grados en la tarde. Si bien se espera una jornada mayormente soleada, hacia el atardecer habría mayor presencia de nubes que darían paso a un viernes nublado.



Las térmicas para el viernes, en tanto, estarían en torno a los 11 grados de mínima y 17 de máxima.



Para el sábado, se anuncian esporádicas lluvias por la mañana, aunque no se descarta que salga el sol durante el transcurso del fin de semana.