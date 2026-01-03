TIEMPO EN GUALEGUAYCHÚ
Anuncian un leve descenso de temperaturas para el primer sábado de Carnaval
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado un leve descenso de las temperaturas en Entre Ríos, con condiciones de tiempo estable en toda la provincia. Si bien el alivio térmico será moderado, no se prevén precipitaciones y el fin de semana se presentará con buen tiempo.
En ese marco, Gualeguaychú tendrá un escenario favorable de cara a la primera noche del Carnaval del País 2026, ya que se espera una jornada mayormente nublada, sin lluvias y con marcas térmicas más agradables en comparación con días anteriores. La mínima prevista es de 13 grados y la máxima alcanzaría los 28, condiciones que acompañarían el desarrollo del espectáculo a cielo abierto más grande del país durante la noche.
Para el resto de la provincia, en Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se anuncian mínimas de 16 grados y máximas cercanas a los 30, con cielo algo nublado. En tanto, en Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 30, también con presencia de nubosidad parcial.
En el sur entrerriano, además de Gualeguaychú, localidades como Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón compartirán un pronóstico similar, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 28 grados.
De no mediar cambios en el pronóstico, el descenso térmico y la ausencia de lluvias ofrecerán un marco climático propicio para las actividades recreativas y eventos al aire libre previstos para el inicio del fin de semana.