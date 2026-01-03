En ese marco, Gualeguaychú tendrá un escenario favorable de cara a la primera noche del Carnaval del País 2026, ya que se espera una jornada mayormente nublada, sin lluvias y con marcas térmicas más agradables en comparación con días anteriores. La mínima prevista es de 13 grados y la máxima alcanzaría los 28, condiciones que acompañarían el desarrollo del espectáculo a cielo abierto más grande del país durante la noche.

Para el resto de la provincia, en Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se anuncian mínimas de 16 grados y máximas cercanas a los 30, con cielo algo nublado. En tanto, en Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 30, también con presencia de nubosidad parcial.

En el sur entrerriano, además de Gualeguaychú, localidades como Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón compartirán un pronóstico similar, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 28 grados.

De no mediar cambios en el pronóstico, el descenso térmico y la ausencia de lluvias ofrecerán un marco climático propicio para las actividades recreativas y eventos al aire libre previstos para el inicio del fin de semana.