Luego de un domingo con un abrupto descenso de las temperaturas y lluvias que se hicieron presentes de forma esporádica en la madrugada y mediodía, el pronóstico para este lunes se anuncia inestable y con probabilidades de lluvia para la tarde.



Los indicadores meteorológicos señalan que gran parte del día va a estar nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 de grados de mínima por la mañana y los 14 de máxima desde el mediodía. Las precipitaciones tendrían lugar en las últimas horas de la tarde, entre las 18 y las 21 horas.

Para el martes, en cambio, el pronóstico de lluvias es más claro. Se espera que llueva desde la mañana hasta las primeras horas de la tarde, con temperaturas similares a las del lunes, pero ligeramente menores.

El tiempo irá componiendo en el transcurso de la semana, con un miércoles que se prevé parcialmente soleado y con algunas lloviznas, y un jueves en el que ya asomaría plenamente el sol. Durante estos días, las térmicas oscilarán entre los 9 y los 19 grados.



Para el viernes y el próximo fin de semana no se descarta que puedan volver las lluvias.