El pronóstico indica que durante el miércoles persistirán las condiciones meteorológicas inestables en Gualeguaychú y alrededores.



Durante la medianoche de este martes y madrugada del miércoles, está previsto que comiencen las lluvias, que se intensificarían en las primeras horas de la mañana.



Sin embargo, anuncian la posibilidad de que el tiempo componga hacia la tarde y de que, eventualmente, asome el sol en las últimas horas de luz del día.



Para la noche y durante el jueves, se espera que el cielo esté parcialmente nublado.



En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas levemente por debajo de los 10 grados en las primeras horas de la mañana del miércoles y máximas que no superarían los 14 grados.