Luego de un comienzo de semana fresco y mayormente soleado, las condiciones meteorológicas irán lentamente hacia un escenario de inestabilidad y lluvias pronosticado para el jueves. Mientras tanto, este miércoles se presenta como una transición: se espera que el cielo continúe parcialmente despejado, pero que las temperaturas asciendan para dar paso a lluvias por la medianoche y madrugada del jueves.



La mínima prevista para la mañana del miércoles se ubica en torno a los 7 grados, mientras que las máximas treparían hasta los 21 grados en las primeras horas de la tarde.



Con las lluvias, que sólo se harían presentes el jueves, las térmicas tendrían un leve descenso, con máximas de no más de 17 grados.

Por el momento, los indicadores meteorológicos señalan que el viernes volvería a asomar plenamente el sol y las temperaturas rondarían entre los 12 grados de mínima y 20 de máxima.