Luego de un comienzo de semana soleado y con bajas temperaturas, el pronóstico para este miércoles indica que el tiempo estará nublado durante gran parte de la jornada. Estas condiciones se extenderían por los próximos días y darían paso a un fin de semana con lluvias y tiempo inestable. Para el jueves también se contempla la posibilidad de que haya lluvias aisladas.



En cuanto a las temperaturas, la mínima anunciada para la madrugada de este miércoles ronda los 4 grados, con una sensación térmica prevista que será aún menor. Las máximas, en tanto, no superarían los 12 grados en las primeras horas de la tarde.

Para los días siguientes se esperan valores similares. Sin embargo, las temperaturas irán ligeramente en ascenso hacia el fin de semana, antes de que lleguen las lluvias.