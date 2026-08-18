Luego de un fin de semana largo pasado por el agua, las lluvias cesaron y el martes se mantuvo nublado e inestable, con ocasionales lloviznas y un marcado descenso de la temperatura.



De acuerdo con los pronósticos, la vuelta del frío se profundizará este miércoles por la mañana pero vendrá acompañada por un cielo parcialmente soleado durante buena parte de la jornada. Las mínimas previstas estarán en torno a los 7 grados por la madrugada y las máximas alcanzarían los 16 grados en las primeras horas de la tarde.



Por el momento, el jueves se anuncia inestable, con posibilidad de que vuelvan las lluvias. Sin embargo, para el viernes y el fin de semana se prevé que haya buen tiempo, aunque con temperaturas muy por debajo de las de este miércoles.