Gualeguaychú tendrá este miércoles una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con lluvias previstas para buena parte de la tarde.

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 17 grados en las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzaría los 23 grados hacia el mediodía. Durante las primeras horas del día predominará el cielo nublado, con condiciones que irán desmejorando con el correr de la jornada.

Según el pronóstico, hay mayores probabilidades de que las precipitaciones se den con mayor intensidad a partir del mediodía y que se extiendan hasta el atardecer.

Para el jueves, en tanto, se prevé que continúe el cielo mayormente nublado, aunque sin lluvias pronosticadas para la ciudad.

A nivel regional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles lluvias y tormentas en distintos puntos de Entre Ríos y elevó una alerta naranja por el fenómeno. De acuerdo con el organismo, algunas tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.