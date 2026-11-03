Luego de las lluvias de este martes, el pronóstico para el miércoles anticipa una jornada mayormente nublada en Gualeguaychú.

Se espera que las temperaturas mínimas se ubiquen en torno a los 18 grados en las primeras horas de la mañana y que alcancen una máxima de 25 grados hacia el mediodía. Para ese momento del día, se prevén posibles lloviznas y una mejora del tiempo conforme avancen las horas.

Para la tarde, se espera que asome nuevamente el sol y el cielo se termine de despejar para la noche.

De esta manera, el jueves llegaría con buen tiempo y un rango de temperaturas de entre 13 y 24 grados.

Sin embargo, por el momento se anuncia una nueva desmejora hacia el viernes y parte del sábado, con lluvias ocasionales y un leve descenso térmico. Para el domingo, en cambio, el tiempo volvería a componer y dar paso a una jornada soleada.