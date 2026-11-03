Anuncian un miércoles inestable en la ciudad: cómo seguirá el tiempo el resto de la semana
Luego de las lluvias de este martes, el pronóstico para el miércoles anticipa una jornada mayormente nublada en Gualeguaychú.
Se espera que las temperaturas mínimas se ubiquen en torno a los 18 grados en las primeras horas de la mañana y que alcancen una máxima de 25 grados hacia el mediodía. Para ese momento del día, se prevén posibles lloviznas y una mejora del tiempo conforme avancen las horas.
Para la tarde, se espera que asome nuevamente el sol y el cielo se termine de despejar para la noche.
De esta manera, el jueves llegaría con buen tiempo y un rango de temperaturas de entre 13 y 24 grados.
Sin embargo, por el momento se anuncia una nueva desmejora hacia el viernes y parte del sábado, con lluvias ocasionales y un leve descenso térmico. Para el domingo, en cambio, el tiempo volvería a componer y dar paso a una jornada soleada.