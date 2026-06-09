En continuidad con el mal tiempo de este lunes y martes, el pronóstico para el miércoles en Gualeguaychú anuncia un cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas que irán desde los 11 grados de mínima -en las primeras horas de la mañana- hasta los 17 grados por la tarde.



Si bien no se prevén lluvias, existe la posibilidad de que se registren lloviznas aisladas en la región para el mediodía.

Para el jueves, se prevén condiciones meteorológicas similares, con un mismo rango de temperaturas aunque con mayor probabilidades de que el cielo despeje durante distintos intervalos del día.

El viernes, en cambio, registraría cambios más contundentes. Se anuncia la llegada de un frente frío impulsado por un sistema de baja presión que afectará la Patagonia. El fenómeno provocará un marcado descenso térmico y favorecerá el regreso de las heladas en amplias zonas del centro y norte del país durante el fin de semana.

Las temperaturas irían gradualmente en descenso hasta alcanzar mínimas de 3 grados para el domingo y máximas que superarían los 10 grados.

Por otro lado, si bien en los días previos al fin de semana se registrarán momentos en los que asome el sol, el cielo plenamente soleado durante todo el día recién podrá verse el domingo.