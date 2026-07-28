El pronóstico para este miércoles indica que la jornada estará mayormente nublada, con posibilidades de que el cielo se despeje en intervalos durante el mediodía y primeras horas de la tarde. También se espera que por la noche haya menos nubosidades, lo que dará paso a un jueves en gran parte soleado.



Sin embargo, los indicadores meteorológicos apuntan que para el viernes podrían registrarse lluvias aisladas en Gualeguaychú y alrededores. De ser así, el tiempo seguiría inestable durante el sábado y comenzaría a componerse hacia el domingo.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas que se esperan para la madrugada de este miércoles se sitúan en torno a los 11 grados, y se prevé que las máximas alcancen los 20 grados por la tarde.