El pronóstico para Gualeguaychú y alrededores indica que el tiempo continuará parcialmente soleado durante este miércoles. Se espera que en las primeras horas del día la temperatura mínima se ubique en torno a los 5 grados, y que ascienda notoriamente en el transcurso de la mañana hasta llegar a unos 18 grados de máxima pasado el mediodía.



La nubosidad variable acompañará toda la jornada. Sin embargo, se prevé que el cielo despeje hacia el jueves, día en que las temperaturas aumentarán con respecto al miércoles: la mínima sería de unos 10 grados, mientras que las máximas alcanzarían los 22 grados.

Para los días siguientes, incluido el fin de semana, no se pronostican lluvias.