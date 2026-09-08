Luego de un comienzo de semana plenamente soleado y con bajas temperaturas, el pronóstico meteorológico indica que el miércoles estará parcialmente soleado durante buena parte de la jornada y que habrá un leve ascenso térmico.

Las mínimas previstas para la madrugada y primeras horas de la mañana estarían en torno a los 8 grados, mientras que las máximas alcanzarían los 20 grados en el comienzo de la tarde.

Para el jueves, se espera que las condiciones climáticas continúen muy similares, aunque con mayores posibilidades de que el cielo esté totalmente despejado en distintos momentos del día. El viernes, en cambio, llegaría mayormente nublado y con un ligero descenso térmico.