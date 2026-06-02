Los indicadores meteorológicos pronostican un miércoles cambiante y más cálido que este martes. Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nublado y las temperaturas registren una mínima de 9 grados.

Conforme avance el día, el sol seguiría asomando por momentos y las térmicas ascenderían hasta llegar a una máxima de 20 grados hacia las 15 horas. Para ese entonces, se prevé que el cielo esté ya completamente despejado, y se mantenga así hasta el atardecer.

En las últimas horas del día, la temperatura descendería gradualmente hasta llegar a los 13 grados en la medianoche, un registro aún más cálido que el de los días previos.