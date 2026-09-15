Las condiciones climáticas favorables continuarán vigentes sobre Gualeguaychú y alrededores. Después de un martes soleado y con gran amplitud térmica, llega un miércoles con características similares: anuncian temperaturas mínimas en torno a los 7 y 8 grados en las primeras horas de la mañana, y máximas de hasta 18 grados al llegar la tarde.



El cielo estará totalmente despejado durante la jornada y se prevé que continúe de esta manera durante el jueves, día en que las temperaturas ascenderán un poco más hasta llegar a los 23 grados.



El viernes, en tanto, llegaría con temperaturas cálidas, de entre 14 grados de mínima y 24 de máxima, pero con el cielo nublado. Sin embargo, volvería a salir el sol en gran medida hacia el fin de semana, acompañado de térmicas que oscilarían entre los 15 y los 26 grados.



Aunque por el momento existe una probabilidad de lluvias para el lunes, el resto de la semana se pronostica con buen tiempo.