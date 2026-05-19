Para la medianoche de este martes y madrugada del miércoles se esperan mínimas de hasta 6 grados.

Se prevé que el sol acompañe el nuevo día desde temprano y a lo largo de toda la jornada, con temperaturas que irán en ascenso desde alrededor de 6 grados a las 8 de la mañana hasta unos 15 grados de máxima en las primeras horas de la tarde.

Para este momento, se pronostica una leve nubosidad que persistirá hacia la noche y madrugada del jueves.

El jueves y el viernes, en tanto, transcurrirían con un rango de temperaturas similares y con un tiempo parcialmente nublado. Hasta el momento, se descartan posibilidades de lluvia y se espera que el sol vuelva a asomar plenamente el sábado.