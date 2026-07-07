Este martes, el tiempo en la ciudad estuvo marcado por una notoria variación de sus temperaturas: desde el frío gélido en las primeras horas de la mañana a las térmicas más cálidas que se hicieron sentir hacia al mediodía y primeras horas de la tarde; condiciones meteorológicas reforzadas por el cielo despejado y plenamente soleado.

Siguiendo esa tendencia, el pronóstico para este miércoles anuncia una jornada con gran amplitud térmica: mínimas de hasta 2 grados en la madrugada y al amanecer, y máximas que registrarían unos 17 grados durante la tarde. Se espera que el cielo esté mayormente soleado durante buena parte del día, con ocasionales nubosidades hacia la tarde y noche.