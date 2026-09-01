Sigue el buen tiempo en Gualeguaychú y zonas aledañas. Según los indicadores meteorológicos, el cielo estará despejado durante buena parte de la jornada de este miércoles, a excepción de las primeras horas de la mañana, para cuando se pronostican nubosidades.



Conforme asome el sol radiante a media mañana, las térmicas irán en ascenso hasta alcanzar máximas de 23 grados después del mediodía. Al anochecer, el cielo seguirá despejado y las temperaturas volverán a descender hasta alcanzar mínimas de 15 y 16 grados por la medianoche y madrugada del jueves.



A diferencia de los últimos días y del pronóstico favorable para el viernes y fin de semana, está previsto que el jueves llegue con inestabilidad y posibles lluvias intermitentes en la madrugada y primeras horas de la mañana. De todos modos, el tiempo compondría en el transcurso de ese mismo día. La temperatura máxima esperada para el jueves es de 17 grados.



Con la llegada del fin de semana, arribará también un frente frío que llevará las mínimas a 6 grados y las máximas a no más de 10 el domingo.