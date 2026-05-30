El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- pronostica que el fin de semana comenzará con nubes y neblinas en la Gualeguaychú. No hay anuncio de lluvias pero si se mantendrán las temperaturas templadas que rondarán entre los 11 y los 17 grados.

El domingo continuará nublado y con temperaturas similares al sábado, aunque con mayor sol.

Así estará el tiempo este sábado



En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 10 grados y la máxima de 19 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con neblinas y cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 10 grados y máxima de 20 grados. En estas ciudades también se anuncian neblinas y un día mayormente nublado.

En Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguardan neblinas y cielo parcialmente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 8 grados y una máxima de 17 grados.