En Gualeguaychú se espera un viernes con buenas condiciones de tiempo y ambiente otoñal, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada se presentará estable, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvias.

En la ciudad, la temperatura mínima será de 12 grados, mientras que la máxima alcanzará los 21. configurando un día fresco por la mañana y más agradable hacia la tarde.

Este escenario de estabilidad se mantendrá en gran parte de la provincia de Entre Ríos, donde también se anticipan condiciones similares, con mañanas frescas y tardes templadas.

En el resto de la provincia, las temperaturas máximas oscilarán entre los 21 y 24 grados, con cielos mayormente despejados en todas las regiones. Según el SMN, no se esperan precipitaciones durante los próximos días, y las lluvias regresarían recién la semana que viene.