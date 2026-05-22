De acuerdo con los indicadores meteorológicos, en la madrugada y primeras horas de la mañana del viernes la temperatura mínima llegará a los 5 grados. Desde ese piso, tendrá un gradual repunte hacia el mediodía hasta alcanzar una máxima de no más de 13 grados.

De esta manera, se espera una jornada fría que, afortunadamente, estará acompañada por momentos en los que asomará plenamente el sol. Sin embargo, está previsto que a media mañana y durante el mediodía el cielo esté parcialmente nublado, lo cual podría contribuir a recrudecer la sensación térmica.

Para el sábado, están anunciadas temperaturas similares y condiciones más agradables, con cielos mayormente soleados, aunque con alguna eventual nubosidad que se extendería hacia el domingo y lunes. Durante estos dos días, predominará el tiempo nublado y el rango térmico se elevará ligeramente, pasando a marcar entre 9 y 10 grados de mínima y 16 y 19 grados de máxima, respectivamente.