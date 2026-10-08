Tras el fuerte temporal del miércoles por la noche, el jueves transcurrió mayormente nublado y ligeramente ventoso en Gualeguaychú. El pronóstico para este viernes indica que las condiciones meteorológicas seguirán similares, con algunas probabilidades de lluvias hacia el mediodía y cerca de la medianoche.

En cuanto a las temperaturas, se espera que las mínimas se ubiquen en torno a los 14 grados al amanecer y que las máximas no superen los 18 grados luego del mediodía.



El sábado, en tanto, se anuncia con temperaturas muy similares y mayormente nublado, aunque con grandes probabilidades de que salga el sol hacia la tarde. El domingo y el inicio de semana llegarían con el cielo mayormente cubierto y con un mismo rango térmico.